Эксперт Лукьянов: рамочного соглашения по итогам переговоров в Абу-Даби не будет

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Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби вряд ли завершатся согласованием рамочного соглашения по урегулированию конфликта. Для этого необходим диалог на более высоком политическом уровне, считает научный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, предстоящая встреча призвана прежде всего продолжить переговорный процесс и подготовить почву для дальнейшего диалога. Конкретных результатов в виде согласованных рамок от нее изначально не ожидалось.

"Это все-таки не тот уровень переговоров, где можно ожидать существенных и уже сформированных рамок. Рамки – это вопрос экспертный тоже, но, прежде всего, политический на высоком уровне", – отметил Лукьянов.

Трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине запланирована на 10 и 11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.