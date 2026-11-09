Политолог Мухин назвал главные темы переговоров РФ, Украины и США в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны сядут за один стол впервые за девять месяцев. Чего ждать от очередного раунда диалога, разбиралась Москва 24.

Новая встреча

Трехсторонняя встреча России, США и Украины состоится в Абу-Даби 10–11 ноября. Это первый диалог стран со времен обсуждений в Женеве, которые прошли в середине февраля 2026 года.

До нового раунда переговоров Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, поблагодарив руководство ОАЭ за готовность принять диалог. Источник РИА Новости уточнил, что специальная группа от эмиратской стороны окажет политическую и логистическую поддержку, а также поможет создать надежную и безопасную среду.



Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли:



помощник президента РФ Юрий Ушаков;

заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин;

заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков;

начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков;

заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Украину представит делегация во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым. В ее составе:



глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ;

; лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;

первый замруководителя офиса президента Сергей Кислица;

генерал-майор Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

От США в Абу-Даби прибудут спецпосланники президента Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Госсекретарь Марко Рубио выразил надежду, что встреча принесет прогресс.

По словам Уиткоффа, в повестке – гарантии безопасности, деэскалация, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине, при этом не исключил, что после окончания боевых действий у этой страны будет "несколько иная форма".

Страны Европы официально не заявлены как участницы переговоров, однако глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждает, что они будут за столом. Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС направит группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины, однако кто в нее войдет, не раскрывается.

По данным издания Politico, "евротройка" – Великобритания, Франция и Германия – пришлет советников по национальной безопасности, которые, вероятнее всего, будут "находиться поблизости". Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участия европейцев не предполагается.

В то же время евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер назвал позицию ЕС неконструктивной, сообщает газета "Известия". По его мнению, европейцы едут "поддержать Зеленского и его самые крайние позиции", а Россия не заинтересована в их допуске, так как Брюссель лишь затягивает конфликт.

Рано гадать?

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с Москвой 24 обратил внимание на то, что тематика переговоров в Абу-Даби закрытая, несмотря на некоторые "сливы", которые допускает украинская сторона.

"По их информации, речь идет об обсуждении территориальных вопросов, заключении сделок – энергетической, зерновой и так далее, а также о подготовке встречи лидеров", – пояснил он.

Эксперт напомнил, что у украинской стороны есть инициатива: Владимир Зеленский обязательно должен встретиться с Владимиром Путиным. Однако Россия вполне аргументированно отвечает, что для этого сначала должна быть согласована повестка мероприятия.





Алексей Мухин генеральный директор Центра политической информации Состав делегаций говорит о том, что переговоры будут носить многовекторный характер: речь пойдет и о ситуации на поле боя, и о гуманитарных проблемах, и о политических. Определенность украинская сторона, к сожалению, уже внесла: один из руководителей их делегации сказал, что не ждет особенных прорывов.

Настрой представителей Киева эксперт назвал странным, но объяснимым ситуацией на поле боя, которая складывается в пользу России. Отвечая на вопрос о возможном приближении мирного соглашения, Мухин отметил, что это "все равно что заниматься гаданием".

При этом позитивным итогом встречи в ОАЭ можно будет назвать и соглашение об обмене пленными, рассказал Москве 24 экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

"Мы, к сожалению, точно не знаем, что именно предлагают Соединенные Штаты, потому что информация очень расплывчатая. В основном то, что есть сегодня, – это сведения из источников, которым доверять крайне сложно. Но если то, что там говорится, соответствует действительности, такие варианты вряд ли могут быть для нас приемлемыми", – добавил Дудчак.

Он уточнил, что, по слухам, американцы предлагают развивать экономическое сотрудничество: Россия сможет продавать углеводороды в Европу, а Украина начнет зарабатывать на транзите. Однако Европа отказывается от газа из РФ, к тому же не вся инфраструктура осталась в рабочем состоянии.

Также он прокомментировал информацию СМИ о потенциальной линии разграничения между Россией и Украиной.





Александр Дудчак экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Они уступают Донбасс, но взамен сразу вступают в НАТО. Вариант, в котором для России тоже немного плюсов. Пока это все не имеет отношения к учету требований РФ по долгосрочным гарантиям безопасности. Пока речь идет только о гарантиях безопасности для Европы и Украины.

При этом политолог рассказал, как на ход переговоров повлияет победа демократов на промежуточных выборах в США, которая ослабила позиции республиканца Дональда Трампа. По мнению Дудчака, Вашингтон всегда был на стороне Украины, поэтому никаких принципиальных изменений в этом плане не предвидится.

