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09 ноября, 15:03

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Политолог Мухин назвал главные темы переговоров РФ, Украины и США в Абу-Даби

Россия, США и Украина за одним столом: чего ждать от трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны сядут за один стол впервые за девять месяцев. Чего ждать от очередного раунда диалога, разбиралась Москва 24.

Новая встреча

Фото: 123RF.com/sb2010

Трехсторонняя встреча России, США и Украины состоится в Абу-Даби 10–11 ноября. Это первый диалог стран со времен обсуждений в Женеве, которые прошли в середине февраля 2026 года.

До нового раунда переговоров Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, поблагодарив руководство ОАЭ за готовность принять диалог. Источник РИА Новости уточнил, что специальная группа от эмиратской стороны окажет политическую и логистическую поддержку, а также поможет создать надежную и безопасную среду.

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли:

  • помощник президента РФ Юрий Ушаков;
  • заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин;
  • заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков;
  • начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков;
  • заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Украину представит делегация во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым. В ее составе:

  • глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга);
  • лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
  • первый замруководителя офиса президента Сергей Кислица;
  • генерал-майор Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

От США в Абу-Даби прибудут спецпосланники президента Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Госсекретарь Марко Рубио выразил надежду, что встреча принесет прогресс.

По словам Уиткоффа, в повестке – гарантии безопасности, деэскалация, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине, при этом не исключил, что после окончания боевых действий у этой страны будет "несколько иная форма".

Страны Европы официально не заявлены как участницы переговоров, однако глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждает, что они будут за столом. Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС направит группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины, однако кто в нее войдет, не раскрывается.

По данным издания Politico, "евротройка" – Великобритания, Франция и Германия – пришлет советников по национальной безопасности, которые, вероятнее всего, будут "находиться поблизости". Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участия европейцев не предполагается.

В то же время евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер назвал позицию ЕС неконструктивной, сообщает газета "Известия". По его мнению, европейцы едут "поддержать Зеленского и его самые крайние позиции", а Россия не заинтересована в их допуске, так как Брюссель лишь затягивает конфликт.

Рано гадать?

Фото: 123RF.com/munna00b

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с Москвой 24 обратил внимание на то, что тематика переговоров в Абу-Даби закрытая, несмотря на некоторые "сливы", которые допускает украинская сторона.

"По их информации, речь идет об обсуждении территориальных вопросов, заключении сделок – энергетической, зерновой и так далее, а также о подготовке встречи лидеров", – пояснил он.

Эксперт напомнил, что у украинской стороны есть инициатива: Владимир Зеленский обязательно должен встретиться с Владимиром Путиным. Однако Россия вполне аргументированно отвечает, что для этого сначала должна быть согласована повестка мероприятия.

Состав делегаций говорит о том, что переговоры будут носить многовекторный характер: речь пойдет и о ситуации на поле боя, и о гуманитарных проблемах, и о политических. Определенность украинская сторона, к сожалению, уже внесла: один из руководителей их делегации сказал, что не ждет особенных прорывов.
Алексей Мухин
генеральный директор Центра политической информации

Настрой представителей Киева эксперт назвал странным, но объяснимым ситуацией на поле боя, которая складывается в пользу России. Отвечая на вопрос о возможном приближении мирного соглашения, Мухин отметил, что это "все равно что заниматься гаданием".

При этом позитивным итогом встречи в ОАЭ можно будет назвать и соглашение об обмене пленными, рассказал Москве 24 экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

"Мы, к сожалению, точно не знаем, что именно предлагают Соединенные Штаты, потому что информация очень расплывчатая. В основном то, что есть сегодня, – это сведения из источников, которым доверять крайне сложно. Но если то, что там говорится, соответствует действительности, такие варианты вряд ли могут быть для нас приемлемыми", – добавил Дудчак.

Он уточнил, что, по слухам, американцы предлагают развивать экономическое сотрудничество: Россия сможет продавать углеводороды в Европу, а Украина начнет зарабатывать на транзите. Однако Европа отказывается от газа из РФ, к тому же не вся инфраструктура осталась в рабочем состоянии.

Также он прокомментировал информацию СМИ о потенциальной линии разграничения между Россией и Украиной.

Они уступают Донбасс, но взамен сразу вступают в НАТО. Вариант, в котором для России тоже немного плюсов. Пока это все не имеет отношения к учету требований РФ по долгосрочным гарантиям безопасности. Пока речь идет только о гарантиях безопасности для Европы и Украины.
Александр Дудчак
экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ

При этом политолог рассказал, как на ход переговоров повлияет победа демократов на промежуточных выборах в США, которая ослабила позиции республиканца Дональда Трампа. По мнению Дудчака, Вашингтон всегда был на стороне Украины, поэтому никаких принципиальных изменений в этом плане не предвидится.

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Веткина Анастасия

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