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Полный состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби уже определен. Делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В переговорах также примут участие глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, дипломаты Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Военное направление переговоров будут координировать генерал-лейтенант ВСУ Андрей Гнатов и Скибицкий.

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. На встрече планируется обсудить ряд вопросов, в том числе гарантии безопасности после окончания конфликта, а также снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Ожидается, что американскую делегацию возглавят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.