Три сильные вспышки класса М произошли на Солнце

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Три вспышки класса М зафиксировали на Солнце в воскресенье, 8 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Согласно данным ученых, события произошли в 10:46, 18:37 и 21:27 по московскому времени. Им присвоены баллы М1.7, М1.2 и М1.1 соответственно.

При этом за сутки до этого, 7 ноября, на Солнце зарегистрировали 29 вспышек, что повторило рекорд XXI века. Все вспышки произошли в пределах одной группы солнечных пятен под номером 4566.

Ранее на Солнце произошел выброс протуберанца размером около 500 тысяч километров. Протуберанцы представляют собой темные холодные облака газа, которые парят над поверхностью Солнца на высоте в десятки и сотни тысяч километров.