В АТОР заявили, что организованным туристам из России не грозит депортация из Гоа

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Организованным российским туристам не грозит массовая депортация из индийского штата Гоа, поскольку они отдыхают в пределах срока действия виз и не нарушают местное законодательство. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что за последнюю неделю из Гоа в Россию депортировали трех россиян. Еще троих, по данным канала, готовили к отправке на родину. Также утверждалось, что иммиграционная служба проверяет частный сектор и гостевые дома в Мандреме, Кериме и Пернеме.

В АТОР пояснили, что клиенты российских туроператоров проводят в Гоа в среднем 10–14 дней. Они приезжают по электронным визам с целью пляжного отдыха, улетают в запланированные сроки и не занимаются нелегальной деятельностью.

В ассоциации подчеркнули, что отдых организованных российских туристов проходит штатно, без инцидентов.

Ранее в АТОР сообщили, что к российским туроператорам не поступало данных об изменениях системы питания "все включено" в турецких отелях. Туроператоры не получали такую информацию даже внутри этого холдинга.

В организации также добавили, что ограничения для "все включено" на уровне закона или правительства в принципе невозможны: эту систему в Турции развивают частные компании.

