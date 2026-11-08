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08 ноября, 17:59

Спорт

Российская велогонщица Новолодская выиграла групповую гонку на юношеской Олимпиаде

Фото: ТАСС/IMAGO/Mathew Wells/SWpix.com

Российская велогонщица Ангелина Новолодская завоевала золотую медаль в групповой гонке на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в Дакаре до 13 ноября.

Новолодская преодолела дистанцию 59,5 километра за 1 час 31 минуту 19 секунд. Серебряным призером стала австралийка Элси Эппс, бронзовым – чешка Линда Ситкова.

Еще одну награду в групповой гонке сборной России принес Степан Бортник. Он занял второе место в мужском заезде, уступив бельгийцу Дану Вильменсену. Третьим финишировал австралиец Калеб Маккензи.

На счету российской сборной пять золотых и три серебряные медали. Впервые в истории олимпийского движения соревнования принимают в Африке. В них участвуют около 2,7 тысячи спортсменов, которые разыгрывают 153 комплекта наград в 25 видах спорта. Россию представляют 13 атлетов, выступающих с национальной символикой.

Ранее сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира по батутной гимнастике в Нанкине. В активе российской команды шесть золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали, еще одно золото россияне взяли в общекомандном финале с 64 очками. Второй в зачете стала сборная Белоруссии, третьей – команда Китая.

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