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08 ноября, 14:49

Политика

Песков не делал прививку от гриппа

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не сделал прививку от гриппа. Об этом он рассказал автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

"Если бы я мог, я бы сделал обязательно", – сказал Песков.

Представитель Кремля рассказал, что вакцинация ему противопоказана по состоянию здоровья. Он пояснил, что прививка во многом снижает риск заболеть, а если заражение все же произошло, облегчает течение болезни. Этот тезис Песков назвал однозначным.

Ранее Владимир Путин сообщил, что привился от гриппа российской вакциной. По словам президента, российская прививка работает.

Он сообщал, что проходил вакцинацию примерно две недели назад. По словам президента, когда ему предложили сделать прививку, он согласился сразу. Путин также добавил, что не прерывал занятия спортом.

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