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05 ноября, 16:43

Общество

Путин привился от гриппа российской вакциной

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин привился от гриппа российской вакциной. Об этом президент рассказал после доклада министра здравоохранения Михаила Мурашко о ходе вакцинации.

"Я привился. Ничего страшного. Российская прививка работает, нормально", – сказал Путин.

Он уточнил, что прошел вакцинацию примерно две недели назад. По словам президента, когда ему предложили сделать прививку, он согласился сразу.

Путин также добавил, что не прерывал занятия спортом.

Ранее сообщалось, что вакцинацию против гриппа в стране прошли уже более 35,4 миллиона граждан. Заболеваемость респираторными инфекциями в целом соответствует сезону: на 44-й неделе зарегистрировано свыше 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.

В Роспотребнадзоре напомнили о профилактических мерах. По возможности стоит воздержаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты при появлении признаков недомогания. Также в ведомстве назвали сентябрь, октябрь и ноябрь наиболее подходящими месяцами для прививки от гриппа.

Иммунитет после прививки от гриппа формируется за 2–3 недели

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