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03 ноября, 00:56

Общество

Более 35 млн россиян сделали прививку от гриппа

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцинацию против гриппа в России прошли более 35,4 миллиона граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что заболеваемость респираторными инфекциями в целом соответствует сезону: на 44-й неделе 2026 года зарегистрировано свыше 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. При этом еженедельно число заболевших гриппом нарастает, доля вирусов гриппа составляет 6,1%.

По результатам вирусологического мониторинга преобладают негриппозные респираторные вирусы – 95,2%. Из них риновирусы составляют 44,6%, парагрипп – 17%.

В Роспотребнадзоре напомнили о профилактических мерах: по возможности стоит воздержаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты при появлении признаков недомогания.

"Регулярно проветривайте помещения, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали сентябрь, октябрь и ноябрь наиболее подходящими месяцами для прививки от гриппа. Вакцинацию рекомендуют пройти до устойчивого сезонного роста заболеваемости.

После введения вакцины организму требуется от двух до трех недель, чтобы сформировать иммунитет. Поэтому откладывать прививку до начала активного распространения инфекции не рекомендуется.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве снижается 6 недель подряд

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