Минздрав добавит вакцину от ВПЧ в национальный календарь прививок в 2027 году

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Минздрав России в 2027 году добавит в национальный календарь прививок вакцину от папилломавирусной инфекции (ВПЧ). Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, ведомство будет расширять национальный календарь прививок. Уже со следующего года препарат начнет поступать в регионы, сказал Мурашко на сессии "Здоровье как общая цель: Россия и Африка на пути суверенного развития".

Ранее врач – акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказывала, что прививка девочек-подростков от ВПЧ способна уменьшить смертность от рака шейки матки. По прогнозам, вакцинацию девочек 12–13 лет начнут проводить уже во второй половине 2027 года.

Ерофеева охарактеризовала это как важный шаг, помогающий сохранять жизни. Она пояснила, что отдельные штаммы ВПЧ крайне агрессивны и опасны прежде всего тем, что провоцируют рак шейки матки. Сейчас от этой онкологии умирает довольно много женщин, поскольку на ранней стадии болезнь не дает о себе знать.

