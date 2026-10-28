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28 октября, 14:58

Общество

Путин заявил о готовности врачей РФ оказывать помощь Африке в борьбе с холерой и Эболой

Фото: фотохост-агентство саммита и форума Россия – Африка/Сергей Бобылев

Российские врачи готовы продолжать оказывать помощь Африке в борьбе с холерой и эпидемией нового штамма Эболы. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".

Он добавил, что врачи РФ уже помогали африканцам бороться с другими опасными инфекциями и продолжают это делать до сих пор. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия продолжит локализовывать в Африке синтез действенных лекарственных препаратов и вакцин.

Это также относится к созданию лабораторий и диагностических центров, внедрению и адаптации к местной специфике платформы цифровой медицины.

"На укрепление российско-африканского партнерства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и борьбы с инфекционными заболеваниями нацелена реализуемая по линии Роспотребнадзора профильная программа содействия странам Африки", – рассказал Путин.

Исходя из эффективности программы, Россия приняла решение продлить ее до 2029 года, заключил он.

Ранее стало известно, что вспышка лихорадки Эбола охватывает все новые территории, а ее течение усложняется. Это связано с ростом числа заболевших в Кении, распространением инфекции на новую, восьмую по счету провинцию в Демократической Республике Конго (ДРК) и подтверждением первого случая в Нигерии.

Такие изменения свидетельствуют о расширении географии вспышки – особенно тревожна обстановка в ДРК: нестабильность усиливается, люди перемещаются, а гуманитарные организации имеют ограниченный доступ. Генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) доктор Жан Касейя призвал международное сообщество "мобилизовать немедленное финансирование для усиления борьбы со вспышкой Эболы штамма Бундибугио".

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