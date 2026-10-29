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29 октября, 07:06

Мэр Москвы

Собянин: 231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве с вечера 28 октября

Фото: МАХ/"Минобороны России"

В период с 20:30 28 октября по 07:00 29-го числа в сторону Московского региона летели 613 беспилотников. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, большая часть нейтрализована средствами ПВО на дальних рубежах. На подлете к столице уничтожен 231 дрон.

В связи с атакой БПЛА в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились ограничения. Авиагавани не принимали и не выпускали самолеты для обеспечения мер безопасности.

Спустя время аэровокзалы вернулись к работе в штатном режиме. Во время ограничений два лайнера, которые следовали из Стамбула в Москву, развернулись и взяли курс обратно в сторону Турции.

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