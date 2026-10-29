Ноябрь в Москве начнется с дождей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве и Подмосковье до конца октября сохранится сухая погода, а днем воздух будет прогреваться примерно до 10 градусов. Небольшой дождь местами возможен только в первых числах ноября, заявила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Уже 31 октября к столичному региону подойдет атмосферный фронт, однако ощутимого похолодания он не принесет. На конец месяца прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ночью в Москве будет 2–4 градуса, по области – 1–6 градусов. Днем в столице ожидается около 11 градусов, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

"1 ноября облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью от 0 до 5 градусов, днем чуть прохладнее – 5–10 градусов, а 2 ноября ждем местами небольшой дождь. При этом температурный фон существенно не изменится: ночью от 0 до 5 градусов, днем 5–10 градусов", – сказала синоптик.

Ранее сообщалось, что в четверг, 29 октября, в столице будет сухая погода. Днем воздух прогреется до 10–12 градусов, а ночью охладится до 4 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит от 3 до 8 градусов в секунду. Атмосферное давление окажется в диапазоне от 758 до 760 миллиметров ртутного столба.