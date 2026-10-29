Посольство в ФРГ заявило о зашкаливающей деятельности НАТО у границ России

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Разведывательная деятельность НАТО вблизи российских границ в последние годы зашкаливает. Об этом РИА Новости заявили в посольстве России в Германии.

Как уточнили в дипмиссии, речь идет о действиях с применением кораблей и летательных аппаратов Альянса. Дипломаты указали на резкий рост числа масштабных маневров рядом с российской границей. По их оценке, такие учения многократно прибавили в количестве, а их направленность носит провокационный антироссийский характер.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников обратил внимание, что НАТО усиливает военное присутствие в Балтийском регионе и регулярно проводит там учения.

По его мнению, Североатлантический альянс планирует превратить Балтийское море во "внутреннее море" объединения. Масленников подтвердил, что военная активность блока в регионе постепенно увеличивается.