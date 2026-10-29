Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Стерлитамаке

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Атаку беспилотников отразили в Стерлитамаке в Башкирии, однако обломки одного из БПЛА упали на территорию предприятия. Об этом сообщил глава города Эмиль Шаймарданов в своем телеграм-канале.

На месте инцидента зафиксированы мелкие повреждения, однако завод продолжает работать в штатном режиме. Всего силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны и "БАРСа" удалось нейтрализовать 8 беспилотных аппаратов, резюмировал Шаймарданов.

До этого силы ПВО в ночь на 29 октября уничтожили над Тульской областью 42 украинских беспилотных летательных аппарата. В результате атаки никто не пострадал. Данные о разрушениях зданий и объектов инфраструктуры не поступали.

Ранее украинский FPV-дрон атаковал сельхозтехнику в селе Бессоновка в Белгородской области. В результате погиб мирный житель. При атаках противника в Белгородском округе повреждена квартира в многоквартирном доме, а в Шебекинском округе повреждения получили коммерческий объект, два частных и два многоквартирных дома.

