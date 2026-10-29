Закрытый из-за медведей нацпарк "Красноярские Столбы" вновь открыли для посещения

Фото: vk.ru/npkrasstolby

Закрытый ранее из-за медведей национальный парк "Красноярские Столбы" с 29 октября снова принимает посетителей. Об этом сообщили в Красноярском поисково-спасательном отряде (КГКУ "Спасатель").

Сотрудники отряда начали дежурить на выдвижных постах на восточном и центральном входах в нацпарк.

Спасатели предупредили, что из-за снега и понижения температуры на туристских маршрутах и скальном участке довольно скользко. Посетителям рекомендовали одеваться по погоде и выбирать удобную обувь для избежания травм.

Ранее запрет на посещение национального парка продлевали до 10 ноября. Изначально "Красноярские Столбы" должны были начать принимать туристов с 15 октября, однако медведи продолжали появляться на территории нацпарка и в жилых районах.

Инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Стрельников предупредил, что этой зимой медведи-шатуны могут выходить в жилые зоны в Алтайском и Красноярском крае, Республике Алтай и Иркутской области. По его словам, это может быть связано с ростом численности хищников.