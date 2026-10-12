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12 октября, 15:06

Регионы

Запрет на посещение нацпарка "Красноярские Столбы" продлили из-за медведей

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Администрация национального парка "Красноярские Столбы" продлила запрет на его посещение до 10 ноября из-за выхода медведей и высокого риска для жизни. Об этом сообщила мэрия Красноярска.

Ограничения касаются всех входов в парк, включая кордон Лалетино на Центральном входе, Гранитный карьер на Восточном, а также экотропы и смотровые площадки со стороны Фанпарка "Бобровый лог".

Изначально запрет хотели снять 15 октября, однако зверей продолжают замечать в рекреационной зоне, на дачных участках, в жилых районах и туристических местах.

С начала года в России уничтожили свыше 3,44 тысячи медведей, представлявших угрозу для человека. Сложная ситуация с выходами хищников к населенным пунктам сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. В муниципалитетах некоторых регионов введены режимы повышенной угрозы, также созданы группы охотников по борьбе с агрессивными дикими животными.

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