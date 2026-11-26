Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юля Иванко

Барабанщик, композитор и один из основателей британской рок-группы King Crimson Майкл Джайлз скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщил лейбл группы DGM.

Причина смерти музыканта не уточняется. В некрологе отметили, что именно необычайное ритмическое воображение, музыкальная чуткость и изобретательный подход Джайлза к игре на барабанах легли в основу новаторского звучания коллектива.

Кроме того, Джайлз сыграл ключевую роль в становлении King Crimson как одной из самых новаторских и влиятельных групп в истории прогрессивной музыки.

Майкл Джайлз и его брат Питер родились в Борнмуте в 1942 году. В 1967 году они разместили в местной газете объявление о поиске музыканта для своей группы, на которое откликнулся гитарист Роберт Фрипп. Позже состав коллектива изменился, а в октябре 1969 года вышел дебютный альбом In the Court of the Crimson King, ставший мировой сенсацией.