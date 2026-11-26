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Более 1,4 тысячи рейсов задержали или отменили в США из-за непогоды, охватившей большую часть страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала FlightAware.

Сильнее всего погода сказалась на аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, там зафиксировали почти 150 задержек и отмен. Около 130 рейсов отправятся не по расписанию или вовсе не состоятся в аэропорту Балтимор-Вашингтон.

Национальная служба погоды Соединенных Штатов предупредила, что неблагоприятные условия сохранятся до 27 ноября. На Восточное побережье придут сильные ветры, ливни и серьезные прибрежные наводнения.

Ранее на бразильский город Тупансиретан обрушился мощный шторм с градом и порывами ветра. Из-за стихии пострадали почти все жилые дома населенного пункта. Помимо этого, шторм затронул предприятия торговли и промышленности, сельскохозяйственные объекты и места хранения зерна.