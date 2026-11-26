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Тело гражданки России обнаружили в одной из квартир Белграда. Об этом сообщил портал Telegraf.

По данным журналистов, о случившемся в полицию сообщила бригада скорой помощи. На лице и руках девушки были кровоподтеки. Причину смерти еще предстоит установить судмедэкспертам.

Уточняется, что россиянка находилась в гостях у знакомого, который также имеет гражданство РФ. Мужчину доставили в отделение полиции для дачи показаний. О произошедшем уведомили прокуратуру.

Ранее россиянин был застрелен неизвестными на трассе в Южно-Африканской Республике. Мужчина скончался на месте от полученных огнестрельных ранений. В посольстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.