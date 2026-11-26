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Сочетание "королевских приливов" и сильных волн привело к обрушению части пирса на севере американской Калифорнии. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По данным телеканала, первые жилые дома, которые находятся на побережье в городе Пасифика, расположенном к югу от Сан-Франциско, начало затапливать. Причиной стали самые высокие приливы – "королевские".

Так называют особенно высокие сезонные приливы, которые, как правило, происходят в зимние месяцы. Вместе со штормами и сильным волнением они увеличивают риск наводнений на побережье, а также могут привести к разрушениям береговой инфраструктуры и повреждениям жилья.

Вместе с этим в округе Марин, расположенном к северу от Сан-Франциско, было объявлено предупреждение об эвакуации. Оно действовало для тех, кто имеет прибрежные дома в районе Стинсон-Бич.

По оценке местных властей, сильное течение могло вынести на дороги и к жилым зданиям большие массы воды вместе с обломками. ABC News добавил, что в некоторых районах уровень прибрежных подтоплений может достигать значительного или чрезвычайного из-за сочетания сильных приливов и волн, вызванных штормом.

Ранее сообщалось, что сильные ливни вызвали наводнения в австралийском штате Квинсленд. В отдельных местах выпало более 160 миллиметров осадков. Жителей нескольких районов Берпенгари и Берпенгари-Ист к северу от Брисбена предупреждали о необходимости подготовиться к возможной эвакуации из-за угрозы дальнейшего подтопления.