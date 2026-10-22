Ливневые дожди привели к наводнениям в Австралии

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Сильные ливни вызвали наводнения в австралийском штате Квинсленд, из затопленных районов спасли несколько человек. Об этом сообщила телерадиокорпорация ABC.

По информации Бюро метеорологии Австралии, непогода обрушилась на юго-восточную часть штата, включая окрестности Брисбена. В отдельных местах за три часа выпало более 160 миллиметров осадков.

Жителям ряда районов Берпенгари и Берпенгари-Ист к северу от Брисбена выпустили предупреждения о необходимости подготовиться к возможной эвакуации из-за угрозы дальнейшего подтопления.

Известно о нескольких случаях спасения людей. В частности, журналист ABC вместе с очевидцем помог мужчине выбраться из автомобиля, который начал тонуть в паводковых водах к северу от Брисбена. В двух отдельных случаях людей спасли местные жители.

Ранее дожди и ветер накрыли Стамбул. Больше всего осадков наблюдалось в районах Арнавуткей, Сарыер и Бейкоз. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что на фоне непогоды обращений за помощью от российских туристов не зафиксировано. Затопило районы, находящиеся далеко от главных туристических зон.