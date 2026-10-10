Не менее двух человек погибли из-за урагана "Исайяс" в США

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Жертвами урагана "Исайяс" в США стали как минимум два человека. Об этом сообщили местные власти.

Первая гибель произошла в округе Эскамбия во Флориде. Шериф округа Чип Симмонс сообщил, что дерево упало на дом, в результате чего погибла женщина.

Еще один человек, как сообщил телеканал NBC со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям округа Джефферсон, погиб при аналогичных обстоятельствах в городе Бирмингем, штат Алабама.

Ураган вышел на сушу возле города Дестин во Флориде вечером 9 октября. Максимальная скорость ветра достигала около 169 километров в час. Сейчас циклон движется на север со скоростью примерно 22 километра в час. По прогнозам метеорологов, "Исайяс" будет постепенно ослабевать в течение 10 октября и полностью рассеется 11-го числа.

Из-за стихии без электричества остались более 900 тысяч потребителей в США. По данным мониторингового ресурса PowerOutage, к 15:30 по московскому времени перебои с электроснабжением затронули более 429 812 потребителей во Флориде, свыше 325 416 в Алабаме и более 128 845 в Джорджии. Международная служба мониторинга интернета NetBlocks также зафиксировала падение уровня интернет-соединения во Флориде и Алабаме.

Кроме того, в Алабаме ураган привел к нарушению линий электропередачи и перекрытию дорог. Как сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям города Дотан и округа Хьюстон, сильный ветер повалил деревья и оборвал провода, что сделало передвижение по округу опасным. Все дороги округа закрыты до тех пор, пока условия не будут признаны безопасными.

Власти предупреждают об опасности внезапных наводнений и подтопления населенных пунктов. Экстренные и коммунальные службы, а также дорожные бригады оценивают ущерб и расчищают завалы.

Глава министерства внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин сообщил, что чрезвычайная ситуация объявлена во Флориде и Алабаме.

"Под руководством президента США Дональда Трампа было одобрено (объявление) чрезвычайной ситуации во Флориде и в Алабаме для обеспечения федеральных ресурсов для реагирования на ураган "Исайяс", – написал Маллин в соцсети X.

8 октября "Исайяс" направился к северу от полуострова Юкатан, а на следующий день приблизится к северному побережью Мексиканского залива в США.

Спустя время сила тропического шторма "Исайяс", который находится в Мексиканском заливе, выросла до ураганной. Позднее Минэнерго США сообщило, что данное явление угрожает серьезно нарушить добычу нефти и газа, а также работу нефтеперерабатывающих заводов в стране.

