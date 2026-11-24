Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что строящийся в Белом доме бальный зал будет защищен от ракет, беспилотников и пуль. При этом американский лидер рассчитывает сделать его самым красивым подобным помещением в истории. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

Трамп также выразил надежду, что посетители смогут оценить внешний вид помещения уже во время следующего крупного мероприятия в Белом доме. По его словам, новый зал подчеркнет красоту самих Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что администрация президента США направила 900 миллионов долларов на масштабную реконструкцию Белого дома. При этом власти не запрашивали деньги на ремонт непосредственно у законодателей.

Средства поступили на специальный счет для обслуживания президентской резиденции от других государственных ведомств. Из него финансируют проекты по модернизации Белого дома, в том числе строительство бального зала.