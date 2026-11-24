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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) убрала Ивана Горбунова и Екатерину Шибекину из перечня российских лыжников с нейтральным статусом. Об этом свидетельствует обновленный список, опубликованный организацией.

Одновременно право выступать на международных турнирах получили Арина Жуль и Алиса Жамбалова. Они, как и Горбунов с Шибекиной, выступают в лыжных гонках.

Ранее сообщалось, что российские лыжники могут принять участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе. Однако позднее стало известно, что Швейцария будет рассматривать визовые заявки российских лыжников в индивидуальном порядке. Отмечалось, что каждое заявление будет оцениваться отдельно по действующим правилам.

Соревнования пройдут в Финляндии, Норвегии, Швейцарии, Франции, Германии, Италии и Швеции.