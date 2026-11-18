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Швейцария будет рассматривать визовые заявки российских лыжников в индивидуальном порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный секретариат по миграции (SEM) Швейцарии.

Официальный представитель SEM Рето Корманн пояснил, что каждое заявление будет оцениваться отдельно по действующим правилам.

"Если все требования для выдачи визы соблюдены, она, как правило, предоставляется", – сказал он.

В SEM отметили, что допуск к соревнованиям со стороны спортивных федераций – обязательное условие для такого рассмотрения.

Ранее сообщалось, что российские лыжники имеют право принять участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе. Однако на данный момент неизвестно о новых требованиях для въезда в Швейцарию. Соревнования пройдут в Финляндии, Норвегии, Швейцарии, Франции, Германии, Италии и Швеции.