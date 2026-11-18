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Размещение лотков со свежей выпечкой около входа в магазин помогает заманить прохожих внутрь, однако роста среднего чека ждать не стоит. Об этом в беседе с RT рассказал агроэксперт Илья Березнюк.

Речь идет об одном из приемов сенсорного маркетинга – воздействии на покупательское поведение через органы чувств.

"В данном случае через обоняние. Аромат хлеба или сдобы помогает человеку представить вкус продукта, способен вызвать желание поесть, даже если изначально он не собирался приобретать выпечку", – объяснил эксперт.

По его словам, у такой выкладки товара есть конкретная задача – привлечь внимание. Аромат выпечки может заинтересовать человека и побудить его зайти внутрь.

При этом запах сдобы не заставляет людей активнее покупать другие товары. Исследований, которые бы подтверждали такой тезис, нет, уточнил собеседник издания.

"Они скорее подтверждают, что такой прием усиливает аппетит к определенной еде, но не увеличивает средний чек. Желание съесть конкретную булочку и рост общей суммы чека в торговой точке – это не одно и то же", – сказал агроэксперт.

Березнюк добавил, что лотки с выпечкой у входа – это дополнительный инструмент привлечения покупателей в торговую точку, а не гарантия роста продаж.

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