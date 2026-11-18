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Парламент Италии приступил к рассмотрению законопроекта, который запрещает детям младше 13 лет пользоваться социальными сетями. Об этом пишет газета Il Messaggero.

Документ предложила правящая партия "Братья Италии". Одобрить его рассчитывают до конца месяца.

Подросткам от 13 до 16 лет разрешат регистрировать аккаунт только с родительским контролем – профиль будет привязан к родительскому. Самостоятельный профиль в социальных сетях и на видеоплатформах можно будет завести с 16 лет, тогда как сейчас независимую учетную запись разрешено создавать с 14 лет.

Возраст пользователей планируется проверять через базы цифровой идентификации. Исключение сделают для некоторых энциклопедических ресурсов и школьных платформ. Конкретные технические средства контроля должны определить компетентные службы.

Пока ограничение на социальные сети для детей младше 15 лет действует лишь во Франции. Похожие меры обсуждают в Великобритании, Испании и Греции.

Ранее стало известно, что в Казахстане также хотят запретить регистрироваться в соцсетях детям до 16 лет. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что соцсети, ИИ и агрессивный маркетинг влияют на мировоззрение детей не меньше, чем семья и школа.