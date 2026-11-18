Фото: MAX/"Прокуратура Республики Крым"

В Симферополе пассажир троллейбуса получил травму после конфликта с другим пассажиром, который применил травматический пистолет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Конфликт между пассажирами в троллейбусе произошел в июле 2026 года. Один из них попросил другого пересесть на свободное место, но тот достал травматический пистолет и начал угрожать его применением. Пассажир не отреагировал на требования успокоиться и убрать оружие, а выстрелил в одного из присутствующих, причинив ему травму в виде гематомы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам на транспорте общего пользования, с применением предмета, используемого в качестве оружия". 56-летний подозреваемый был задержан и не признал своей вины.

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