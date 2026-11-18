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Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, хорошо знаком с кабацким жаргоном музыкантов еще со времен выступлений в ресторанах. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Я же начинал с выступлений в ресторанах, еще помню, что такое мини-диск – музыканты меня поймут. Знаю, что такое "берлять", "друшлять", "кочумать" – это тоже чисто кабацкие слова музыкантов", – сказал певец.

Значение этих слов артист пояснил сам: "берлять" значит есть, "друшлять" – спать, а "кочумать" – отдыхать. По его словам, в ресторанах музыканты спрашивают, какую песню сыграть, и слышат в ответ: "Что-нибудь такое подкочумное" – то есть спокойное.

22 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоится юбилейный концерт Shaman, посвященный его 35-летию. Артист поделился, что одним из сюрпризов на концерте станет выступление с симфоническим оркестром. Он также раскрыл, что выступит в новом образе.