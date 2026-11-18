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Состоялся мировой релиз видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI) от компании Rockstar Games. Первыми доступ к ней получили жители Новой Зеландии, где уже наступило 19 ноября, сообщает газета "Известия".

Игра доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. При этом GTA VI переведена на русский язык. Журналисты отметили, что авторы адаптировали продукт для россиян, "с любовью" подготовив очень качественный перевод.

В категории GTA VI на платформе Twitch сейчас около 2,5 миллиона зрителей. Согласно отзывам от первых 100 критиков, оценка GTA VI уже составляет 99 баллов из 100. Уточняется, что на данный момент новинка смогла сравняться с игрой The Legend of Zelda: Ocarina of Time, которая была выпущена в 1998 году.

Предыдущая часть одной из самых коммерчески успешных и влиятельных медиафраншиз в индустрии видеоигр вышла 13 лет назад. В трейлерах GTA VI был заметен большой шаг вперед в плане графики, уникальных скриптов и реакции вымышленного мира на действия игрока. Аналитики считают, что на разработку игры потратили свыше 1 миллиарда долларов.

Игрокам предстоит изучить вымышленный штат Леонида, вдохновленный Флоридой. Главными героями игры стали Джейсон Дюваль и Лусия Каминос. Таким образом, впервые в современной трехмерной серии GTA главным действующим лицом выступает женщина.

Ранее сообщалось, что на Москву приходится 55% всех предзаказов GTA VI в России. Только за первую неделю после старта предзаказов одна из сетей получила объем заказов, равный 60% от совокупных продаж GTA V за три года. При этом в целом мировые предзаказы GTA VI принесли Rockstar Games уже почти 1,5 миллиарда долларов.

