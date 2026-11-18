Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, улетела в Китай для продолжения лечения рака четвертой стадии. Об этом сообщил врач Олег Абакумов на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Перед вылетом блогер побывала в клинике Абакумова, где закончила курс химиотерапии: он был нужен, чтобы подготовить организм к клеточной терапии. Результатами анализов крови Чекалина довольна – по ее словам, показатели хорошие, и она рассчитывает, что они станут еще лучше.

Как объяснил Абакумов, Китай стал одной из первых стран, где CAR-T-терапию активно применяют при раке желудка. В рамках такой терапии у пациента забирают Т-лимфоциты, к ним присоединяют специальный датчик, помогающий распознавать раковые опухоли, а затем измененные иммунные клетки возвращают в организм.

"Это реально единственное, что может ей продлить жизнь. И здесь даже речь не идет о выздоровлении. Речь о продлении жизни", – сказал врач.

Он добавил, что в случае успеха это будет "чудо чудесное". Абакумов призвал общественность перестать осуждать Чекалину. Он подчеркнул, что само ее стремление бороться за жизнь – уже настоящее чудо.

Еще в 2024 году Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин стали фигурантами дела о создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

Чекалин был приговорен к 7 годам лишения свободы, а уголовное дело в отношении Лерчек приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но затем возобновили.

В итоге суд назначил ей условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов. Позднее Владимир Путин помиловал Лерчек. Сама Чекалина поблагодарила президента за помилование, назвав такое решение шансом на выздоровление.

