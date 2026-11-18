Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Вратарь сборной России по футболу и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов номинирован на приз лучшему голкиперу года по версии Globe Soccer Awards. Об этом сообщила пресс-служба премии.

Голосование среди болельщиков продлится до 30 ноября, а результаты объявят на торжественной церемонии в Дубае 28 декабря.

В перечень номинантов также включены Диогу Кошта ( "Порту"), Тибо Куртуа ("Реал"), Джанлуиджи Доннарумма ("Манчестер Сити"), Жоан Гарсия ("Барселона"). Кроме того, награду могут получить Грегор Кобель ("Боруссия Дортмунд"), Майк Меньян ("Милан"), Эмилиано Мартинес ("Челси"), Давид Райя ("Арсенал") и Унаи Симон ("Атлетик").

Сафонов стал игроком парижской команды летом 2024 года после перехода из "Краснодара". В составе клуба 27-летний россиянин два раза подряд становился победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции и Суперкубке УЕФА, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также побеждал в Межконтинентальном кубке.

В сезоне-2026/2027 Сафонов провел 16 матчей за "Пари Сен-Жермен" во всех турнирах.

Ранее Сафонов не получил награду лучшему голкиперу года по версии France Football. Обладателем приза стал испанский футболист Унаи Симон. Россиянин занял четвертое место на голосовании.