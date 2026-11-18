Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тела трех мужчин обнаружили в автомобиле, ушедшем под лед озера Бусани рядом с селом Уакит в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Утром 17 ноября двое местных жителей вместе с гостем из Читы отправились на рыбалку по неокрепшему льду. По предварительным сведениям ведомства, автомобиль провалился под лед и затонул на глубине около 2,5 метра. Никому из находившихся в салоне спастись не удалось.

Автомобиль обнаружили местные жители только на следующее утро. Они частично вытащили машину на поверхность и достали тела погибших. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге автомобиль упал в реку, в результате чего погибла женщина. Авария произошла в Центральном районе: водитель Porsche Cayenne не справился с управлением, врезался в ограждение набережной Фонтанки, после чего машина оказалась в воде.

Водителя, у которого обнаружили признаки алкогольного опьянения, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

