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Банк России увеличит максимальный размер страхового возмещения по долгосрочным вкладам с 1,4 до 2 миллионов рублей. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2027 года, сообщил регулятор.

В Центробанке уточнили, что речь идет о рублевых депозитах, открытых на срок от 3 лет, и безотзывных сберегательных сертификатах на срок от 1 до 3 лет. При этом для счетов эскроу, используемых при сделках с недвижимостью, а также для расчетов по договорам участия в долевом строительстве и договорам строительного подряда покрытие увеличат с 10 до 30 миллионов рублей.

Ставки взносов банков в Фонд обязательного страхования вкладов планируется установить так, чтобы общий размер поступлений в фонд не изменился. По долгосрочным рублевым вкладам отчисления станут ниже, но по валютным размещениям – выше, уточнили в ЦБ.

Новые лимиты распространятся на страховые случаи, произошедшие после 1 января 2027 года. В регуляторе подчеркнули, что изменения должны сделать долгосрочные рублевые сбережения привлекательнее для граждан, а "длинные" деньги – доступнее для экономики.

Кроме того, с этой же даты в России заработает система гарантирования для трех новых страховых продуктов, предназначенных для долгосрочных сбережений граждан. Под защиту подпадут договоры долевого страхования жизни (ДСЖ), а также страхование жизни с гарантированной и расчетной доходностью. Сумма покрытия составит 10 миллионов рублей в связи с риском смерти в отношении каждого застрахованного лица и 2,8 миллиона рублей по иным рискам.

