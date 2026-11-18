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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут на саммите АТЭС не одну встречу, а общаться будут в разных форматах – и "на ногах", и "на ступеньках", и "в креслах". Об этом журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он добавил, что главы двух государств "несколько раз пообщаются" во время работы на саммите. Формат контактов Ушаков описал как камерный: больших делегаций на переговорах не предусмотрено. Он отметил, что состав будет "достаточно незначительный".

Первые контакты возможны уже вечером 18 ноября на торжественном обеде, если там соберутся все лидеры. На следующий день, 19-го числа, общение обязательно продолжится: и на пленарном заседании саммита, и сразу после его завершения.

Путин прибыл на площадку саммита, где провел переговоры с Си Цзиньпином, 18 ноября. Одной из главных тем обсуждения стало экономическое сотрудничество двух стран. В это время Трамп также прилетел в китайский Шэньчжэнь.

На 19 ноября в рамках форума планируется трехсторонняя встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. При этом спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в переговорах. Вместе с тем в Кремле не исключили, что на часть встречи смогут допустить журналистов.

