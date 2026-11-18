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Три патрона для нарезного огнестрельного оружия изъяли у 55-летнего жителя Подмосковья, который пытался пройти на станцию метро "Новокузнецкая" в центре Москвы. Еще 44 боеприпаса нашли у него дома при обыске, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Отмечается, что сотрудники службы безопасности метро при проверке обнаружили в рюкзаке пассажира патронташ, в котором лежали патроны. Мужчина воспользовался моментом и скрылся. Информацию о происшествии передали в УВД на Московском метрополитене.

Экспертиза подтвердила, что изъятые патроны калибра 5,6 миллиметра пригодны для стрельбы из нарезного оружия. Личность пассажира установили, и в итоге его задержали на 2-й Брестской улице. При обыске по месту жительства полицейские обнаружили еще 44 предмета, похожих на патроны. Их направили на исследование.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов"). Подозреваемому назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении. В столичной полиции также напомнили, что незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов влечет уголовную ответственность.

Ранее ФСБ вместе с МВД и Росгвардией пресекла противоправную деятельность 126 жителей 53 регионов, причастных к незаконному обороту средств поражения. По версии спецслужбы, эти люди не только торговали оружием, но и возвращали боевые свойства гражданским образцам в подпольных мастерских, а затем сбывали переделанные стволы.

