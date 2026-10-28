ФСБ пресекла деятельность 126 подпольных оружейников в 53 регионах РФ

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Федеральная служба безопасности совместно с МВД России и Росгвардией в августе – сентябре пресекла противоправную деятельность 126 жителей 53 регионов, причастных к незаконному обороту средств поражения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, эти люди не только торговали оружием, но и возвращали боевые свойства гражданским образцам в подпольных мастерских, а затем сбывали переделанные стволы.

"Прекращена деятельность 48 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", – говорится в сообщении.

Из незаконного оборота изъяты 363 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них 45 гранатометов, 9 пулеметов, 9 пистолетов-пулеметов, 98 автоматов, 108 пистолетов и револьверов, а также 94 винтовки, карабина и ружья.

Кроме того, силовики изъяли 1 436 гранат, 323 килограмма взрывчатых веществ и 60 500 патронов различного калибра.

Ранее правоохранители нашли более 2 тысяч патронов, оружие, предметы, похожие на гранаты, и порох в квартире пенсионерки в Санкт-Петербурге. Одно из оружий является винтовкой Мосина. При этом 75 патронов калибра 7,62 миллиметра оказались пригодными, а 256,7 грамма бездымного пороха – метательным взрывчатым веществом.