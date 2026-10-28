У берегов Вануату произошли три землетрясения магнитудой до 6,1

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Три землетрясения магнитудой от 5,0 до 6,1 произошли у берегов Вануату в течение 1,5 часа. Подземные толчки зарегистрировало австралийское геологическое ведомство.

Первое землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в 04:39 по московскому времени. Его очаг находился на глубине 38 километров. Второй подземный толчок произошел в 05:17 по московскому времени. Его магнитуда составила 5,0, а очаг располагался на глубине 58 километров.

Самое сильное землетрясение зарегистрировали в 05:59 по московскому времени. Его магнитуда достигла 6,1, при этом очаг находился на глубине 32 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Предупреждение об угрозе цунами не объявляли.

Ранее сообщалось, что не менее 16 человек погибли, еще 32 пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,1 в Тибетском автономном районе Китая. Подземные толчки были зафиксированы 22 октября Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром.

