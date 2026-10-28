Московские хирурги спасли ребенка с редким пороком лимфатической системы

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Врачи Морозовской детской городской клинической больницы спасли 13-летнего мальчика с врожденным пороком лимфатических сосудов. Об этом сообщили в столичном Депздраве.

Проблему обнаружили во время профилактической флюорографии. У подростка выявили скопление жидкости в легких. В больнице установили, что причиной стал хилоторакс – состояние, при котором из-за неправильного формирования лимфатической системы лимфа попадает в грудную полость и накапливается там. До этого мальчик вел активный образ жизни, а заболевание никак себя не проявляло.

"У пациента лимфатическая система сформировалась неправильно, лимфа утекала, накапливалась в груди, и организм незаметно истощался. Такое состояние называется хилотораксом", – рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Мордвин.

Операция была особенно сложной из-за того, что лимфатические сосуды тоньше миллиметра и практически не видны невооруженным глазом. Чтобы обнаружить патологические протоки, хирурги через небольшие проколы в животе ввели индоцианин зеленый – специальный краситель, который позволил визуализировать лимфатические пути.

С помощью флуоресцентной камеры через проколы в грудной клетке врачи нашли неправильно сформированные протоки и перекрыли их клипсами. В детском здравоохранении Москвы такую операцию провели впервые. После лечения подростка выписали из больницы, он вернулся к обычной жизни.

Ранее сотрудники Новоуренгойской центральной городской больницы в Ямало-Ненецком автономном округе спасли девочку, которой семечка перекрыла просвет бронха и вызвала воспаление дыхательных путей. Во время операции инородное тело захватили эндоскопической корзинкой и извлекли через тубус бронхоскопа.

