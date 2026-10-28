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28 октября, 16:12

Происшествия

Анализ ДНК установил еще одну жертву Теда Банди спустя 50 лет после убийства

Фото: ТАСС/AP

ДНК-анализ установил еще одну жертву серийного убийцы Теда Банди спустя более чем 50 лет после произошедшего. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на прокурора округа Саммит в Юте Маргарет Олсон.

Список жертв преступника пополнился 17-летней Мелиссой Энн Смит, погибшей в 1974 году. Как объяснили правоохранители, установить истину позволило дело другой его жертвы, Лоры Энн Эйми, которое было раскрыто только в апреле этого года. Следователи обнаружили очень похожий ДНК-профиль, который связывают с Банди.

В апреле власти Юты закрыли дело полувековой давности, подтвердив, что Банди несет ответственность за убийство 17-летней Эйми в 1974 году. Она пропала после того, как покинула вечеринку по случаю Хэллоуина. Примерно через месяц ее обнаженное и связанное тело было найдено на обочине одной из магистралей.

Банди казнили на электрическом стуле в 1989 году. Его связывают с убийством более 30 девушек и девочек в нескольких штатах США.

Ранее в Уганде задержали Мозеса Муджуризи, которого власти называют самым жестоким серийным убийцей и людоедом в истории страны. Установлено, что с 2010 по 2025 год он убил и съел 38 человек в районах Масака, Ибанда и Казо. Местные следователи полагают, что мужчина нападал на целые семьи. Он проделывал отверстия в стенах домов, а затем убивал жильцов мачете.

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