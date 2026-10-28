Путин провел встречу с президентом Египта ас-Сиси

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Сергей Бобылев

Владимир Путин провел переговоры с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита "Россия – Африка" в Москве.

В ходе встречи Путин заявил, что отношения двух стран строятся на принципах взаимного уважения, учета интересов и взаимопомощи. Он также сообщил, что строительство атомной электростанции "Эль-Дабаа" в Египте идет по графику. 9 июля состоялась церемония установки корпуса реактора второго энергоблока.

Говоря о туризме, российский лидер отметил, что за первые шесть месяцев 2026 года Египет посетили более 1,2 миллиона россиян. За весь 2025 год в стране побывали около полутора миллионов граждан России.

Ас-Сиси, в свою очередь, поблагодарил Путина за гостеприимство и теплый прием, отметив, что его работоспособность вызывает восхищение.

"Уважаемый господин президент, для меня большая радость вас видеть. Позвольте мне обратиться к вам с благодарностью за гостеприимство и теплый прием. Я хочу выразить вам свою признательность за сегодняшнее мероприятие", – сказал египетский президент.

Он также заявил, что Каир ценит отношения с Москвой и стремится к их дальнейшему развитию. Ас-Сиси выразил заинтересованность в расширении стратегического партнерства с Россией, в частности в торговле, экономике и поставках зерна.

Накануне, 27 октября, Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе экономические связи: по словам российского лидера, за восемь месяцев 2026 года товарооборот между странами увеличился на 10,4%.

Путин сообщил и о продолжении строительства АЭС "Бушер" в Иране, а Пезешкиан поблагодарил Москву за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах. Также российский президент выразил надежду на позитивное развитие ситуации на Ближнем Востоке.