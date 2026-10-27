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27 октября, 20:07

Политика

Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который прибыл в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа.

В начале встречи российский лидер тепло поприветствовал гостя и отметил, что рад вновь видеть его в Москве. Путин также выразил готовность обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки.

В переговорах с российской стороны участвовали глава МИД Сергей Лавров, руководитель "Росатома" Алексей Лихачев, министр транспорта Дмитрий Ядров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель ФСВТС Дмитрий Шугаев, министр энергетики Сергей Цивилев, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Одной из тем встречи стало экономическое сотрудничество двух стран. По словам Путина, за восемь месяцев 2026 года товарооборот между Россией и Ираном вырос на 10,4%. Кроме того, российский президент сообщил, что продолжается строительство атомной электростанции "Бушер" в Иране.

Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил Москву за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах. Он отметил, что встречи с российским лидером проходят продуктивно и позволяют обсуждать актуальные вопросы.

"Честно говоря, мне всегда приятно находиться здесь, в Москве", – сказал президент Ирана.

Путин также выразил надежду, что ситуация в регионе Ближнего Востока будет развиваться в позитивном ключе.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не ведут переговоры с Ираном, и отметил, что в ближайшее время может произойти развитие ситуации. На фоне обострения конфликта Россия выразила готовность выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном, если такую инициативу поддержат все стороны.

Одновременно американские власти рассматривают возможность эвакуации или сокращения персонала своих дипломатических представительств на Ближнем Востоке, а военные США готовы в течение 96 часов после приказа президента приступить к новым крупным операциям против Ирана.

Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

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