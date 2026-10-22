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01:35

Политика

В МИД заявили о готовности РФ стать посредником между США и Ираном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская сторона готова выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном для прекращения текущего конфликта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

"Если такой интерес будет проявлен со всех сторон, то мы готовы. Мы предлагали свои услуги в свое время относительно того, как могла бы решиться иранская ядерная программа, но пока наши предложения не нашли поддержки", – отметил дипломат.

Руденко добавил, что эскалация невыгодна никому, в том числе России, особенно если нестабильной станет ситуация в Ормузском проливе или на международных глобальных энергетических рынках.

"Нам более важны стабильные прогнозы того, как себя поведут цены на энергоносители, в том числе наши, экспортные", – заключил замглавы МИД.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обстановка на Ближнем Востоке балансирует на грани полномасштабной войны. Исламабадский меморандум между США и Ираном содержит все необходимое для перевода ситуации в Ормузском проливе в политико-дипломатическое русло.

Между тем президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. Он добавил, что завершение конфликта произойдет в любом случае.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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