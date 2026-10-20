КСИР сообщил об уничтожении американского БПЛА над Ормузским проливом

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Иранские средства ПВО сбили американский беспилотник MQ-9 в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Tasnim.

Кроме того, утверждается в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), два нефтяных танкера подорвались на минах, которые установили иранские военные на южном маршруте пролива. В результате на кораблях начались возгорания.

Ранее военнослужащие США ударили по коммерческому грузовому судну в Оманском заливе. Американский истребитель выпустил снаряд по корме корабля, который шел под флагом Панамы. В результате двигательная установка судна была выведена из строя, экипаж не пострадал.

Как заявили в Центральном командовании ВС США, корабль проигнорировал неоднократные предупреждения и попытался прорвать действующую морскую блокаду против Ирана.