Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 04:46

Политика

Трамп сообщил, что США продолжают переговоры с Ираном

Фото: x.com/PressSec

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт завершится в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.

"Война с Ираном закончится очень скоро", – сказал американский лидер.

Он добавил, что завершение конфликта произойдет в любом случае, поскольку стороны ведут переговоры.

При этом ранее СМИ сообщали, что американские военные рассматривают возможность применения самой мощной неядерной авиабомбы в арсенале США в случае возобновления операции против Ирана. Речь идет о бомбе GBU-43/B MOAB, которую также называют "матерью всех бомб".

По данным журналистов, разработанные военными планы предусматривают ее возможное использование для ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика