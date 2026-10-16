Трамп сообщил, что США продолжают переговоры с Ираном

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Переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт завершится в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.

"Война с Ираном закончится очень скоро", – сказал американский лидер.

Он добавил, что завершение конфликта произойдет в любом случае, поскольку стороны ведут переговоры.

При этом ранее СМИ сообщали, что американские военные рассматривают возможность применения самой мощной неядерной авиабомбы в арсенале США в случае возобновления операции против Ирана. Речь идет о бомбе GBU-43/B MOAB, которую также называют "матерью всех бомб".

По данным журналистов, разработанные военными планы предусматривают ее возможное использование для ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана.