16 октября, 04:46Политика
Трамп сообщил, что США продолжают переговоры с Ираном
Фото: x.com/PressSec
Переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт завершится в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.
"Война с Ираном закончится очень скоро", – сказал американский лидер.
Он добавил, что завершение конфликта произойдет в любом случае, поскольку стороны ведут переговоры.
При этом ранее СМИ сообщали, что американские военные рассматривают возможность применения самой мощной неядерной авиабомбы в арсенале США в случае возобновления операции против Ирана. Речь идет о бомбе GBU-43/B MOAB, которую также называют "матерью всех бомб".
По данным журналистов, разработанные военными планы предусматривают ее возможное использование для ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана.