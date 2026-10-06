06 октября, 04:58Политика
Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего из-за войны с Ираном
Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп допустил, что в ходе войны с Ираном могут быть уничтожены американские города Лос-Анджелес и Сан-Диего. Об этом он сказал, выступая перед сторонниками в штате Небраска.
"Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить, и все это очень скоро закончится", – заявил Трамп.
Американский лидер также отметил, что рост цен на товары в условиях конфликта является временным явлением. Кроме того, Трамп выразил надежду, что противостояние с Ираном завершится в ближайшее время.
"Все это, так или иначе, очень быстро закончится, может быть, чуть позже выборов, а может чуть раньше", – подчеркнул глава Белого дома.
Ранее Трамп не исключил ударов по Ирану до или после выборов в конгресс, но не стал утверждать, что они точно будут нанесены. Также он выразил уверенность в том, что США выиграют войну с Ираном и это приведет к резкому снижению мировых цен на нефть.
Между тем в Иране заявили, что Ормузский пролив может быть открыт в течение семи дней, если США примут предложенный Тегераном план урегулирования. Кроме того, Иран через Катар направил американской стороне ответ на предложение Вашингтона, исключив возобновление переговоров по ядерной тематике.
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