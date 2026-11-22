Фото: телеграм-канал SHOT

Сообщений о пострадавших среди российских туристов из-за пожара на курорте Нунгви на Занзибаре не поступало. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

В союзе также отметили, что на данный момент не зафиксировано обращений отдыхающих в страховые компании и к туроператорам.

Пресс-атташе посольства РФ в Танзании Варвара Дронова также сообщила ТАСС, что российские туристы не обращались за помощью. Сведений о пострадавших тоже не поступало.

"По нашим данным, российские туристы были размещены в ближайших доступных гостиницах", – уточнила Дронова.

Огонь затронул шесть туристических отелей. Телеграм-канал SHOT ранее писал, что пламя уничтожило гостиницы, где останавливались россияне. Предварительно, около 200 туристам пришлось срочно переселяться в другие отели.

По информации местных СМИ, возгорание уже ликвидировано. Причины пожара устанавливаются.

Ранее женщина получила ожоги при взрыве газового баллона на кухне отеля Four Seasons в центре Москвы. По предварительным данным, баллон разгерметизировался во время приготовления пищи. Пострадавшую 1981 года рождения доставили в больницу.

