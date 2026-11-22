Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Автобус столкнулся с двумя грузовиками в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

Авария произошла на 52-м километре автодороги М-10 "Россия". По предварительным данным, водитель грузовика совершил попутное столкновение с автобусом. После удара автобус столкнулся с еще одной грузовой машиной.

В автобусе в этот момент находились четыре человека. Двух из них, а также водителя грузовика госпитализировали.

Инспекторы Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее автобус и четыре легковых автомобиля попали в аварию на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Инцидент произошел на участке напротив парка Победы, после ДТП две полосы оказались недоступны для проезда.

До этого в Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобилей Kia и Lexus, в результате которого пострадали пять человек, включая двоих детей. Всех пострадавших госпитализировали.