Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 170 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По информации ведомства, дежурные силы ПВО поразили цели над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым. Их также перехватили и уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Белгороде на территории инфраструктурного объекта сдетонировал украинский беспилотник, в результате чего пострадал мирный житель. Мужчина находится в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма и травмы грудной клетки и живота.

До этого в Саратовской области в результате атаки ВСУ погибли три человека, еще двое получили ранения. Также есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.